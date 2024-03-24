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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Ece Türkoğlu ve Coleman kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:00
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        Kadınların derbisinde kazanan F.Bahçe!
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

        Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

        Sarı-kırmızılılar 4. dakikada Arzu Karabulut'un golüyle öne geçti.

        Sarı-lacivertliler bu gole 9'da Ece Türkoğlu ve 70'te Coleman'ın golleriyle yanıt vererek maçtan 2-1 galip ayrıldı.

        Ligde üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe Petrol Ofisi bu sonuçla puanını 57'ye yükseltirken, lider Galatasaray 59 puanda kaldı.

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