Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Ece Türkoğlu ve Coleman kaydetti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Sarı-kırmızılılar 4. dakikada Arzu Karabulut'un golüyle öne geçti.
Sarı-lacivertliler bu gole 9'da Ece Türkoğlu ve 70'te Coleman'ın golleriyle yanıt vererek maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Ligde üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe Petrol Ofisi bu sonuçla puanını 57'ye yükseltirken, lider Galatasaray 59 puanda kaldı.