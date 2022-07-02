Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Partizan'la karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE - PARTIZAN

SAAT: 19.30

STAT: MERKÜR ARENA

YAYIN: TRT SPOR

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Min Jae, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln Henrique, Bruma, Rossi, Valencia

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

PARTİZAN: Stevanovic, Markovic, Natcho, Andrade, Holender, Menig, Gomes, Sehovic, Fejsa, Filipovic, Urosevic

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında ise Arnavutluk ekibi KF Tiran ile yaptığı karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki son hazırlık maçında ise Katar ekibi AL Shamal'ı 4-2 mağlup etmişti.