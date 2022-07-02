Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kamptan ayrıldı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilerin Graz'da gerçekleştirdiği kamptan ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun adelesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndüğü belirtildi.

İstanbul'da MR'ı çekilecek oyuncunun tedavisine başlanacak.

Mert Hakan, Partizan müsabakasında kadroda yer almayacak.