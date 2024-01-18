Fenerbahçe Parolapara çeyrek finalde
Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe Parolapara, Ukrayna'nın SC Prometey takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi.
İlk maçta 3-1 yenildiği rakibini 3-0 yenen ve altın seti de 15-11 kazanan sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Belçika ekibi Greenyard Maaseik ile eşleşti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)
Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Ghaziani, Murat Yenipazar, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic, Penchev)
Prometey: Stankovic, Teryomenko, Shchytkov, Iereschenko, Dryja, Viietskyi (Brova, Boiko, Shapoval, Kryvobok, Yevstratov, Brova, Hladenko)
Setler: 25-17, 25-21, 25-23
Altın set: 15-11
Süre: 107 dakika (26, 30, 33, 18)