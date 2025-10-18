Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe Opet, Teaira McCowan'ı açıkladı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, Teaira McCowan'ı açıkladı!

        Fenerbahçe Opet, ABD asıllı milli basketbolcu Teaira McCowan'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 22:37 Güncelleme: 18.10.2025 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe, McCowan'ı açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı milli oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Dallas Wings'te forma giyen McCowan'ın kasım ayında takıma katılacağı belirtildi.

        Teaira McCowan, Türkiye'de OGM Ormanspor, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de forma giymişti.

