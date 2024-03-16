Fenerbahçe Opet evinde Çukurova Belediye Spor Kulübü'nü yendi!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. hafta maçında Fenerbahçe Opet evinde Çukurova Belediye Spor Kulübü 'nü 3-1 yendi
Giriş: 16.03.2024 - 19:11 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:11
Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son haftası olan 26. hafta maçında Fenerbahçe Opet evinde Çukurova Belediye Spor Kulübü'nü ağırladı.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, ligde oynadığı 25 maçta 23. galibiyetini aldı.
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