Fenerbahçe Opet: 3 - Mert Grup Sigorta: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Cristina, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç)

Mert Grup Sigorta: Paskova, Özge Nur Çetiner, Gonzalez, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Seda Menekşe, Selin Toy, Ayça İsmailçebioğlu)

Setler: 25-23, 25-22, 25-18

Süre: 89 dakika (29, 32, 28)

Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında oynanan diğer maçta ise Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.