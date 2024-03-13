Fenerbahçe Opet: 0 - Allianz Vero Volley: 3 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Allianz Vero Volley takımına 3-0 yenildi.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Allianz Vero Volley Milano, Fenerbahçe Opet ile Allianz Cloud Salonunda karşılaştı.
Karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe Opet 3-0 kaybetti.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Salon: Allianz Cloud
Hakemler: Helena Geldof (Hollanda), Fabrice Collados (Fransa)
Allianz Vero Volley: Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute, Rettke (Castillo, Malual, Candi)
Fenerbahçe Opet: Fodorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken, Fetisova, Drca (Gizem Örge, Cristina, Stysiak, Ada Germen Korkmaz, Buse Ünal)
Setler: 25-21, 27-25, 25-20
Süre: 86 dakika (25, 32, 29)