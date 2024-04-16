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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Olympiakos maçını Tobias Stieler yönetecek - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe-Olympiakos maçını Tobias Stieler yönetecek

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Olympiakos maçını Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:57 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:57
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        F.Bahçe-Olympiakos maçına Alman hakem
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        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde, evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 18 Nisan Perşembe günü yapacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

        UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

        Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçta Olympiakos'a 3-2 yenilmişti.

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