Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün kurucularından, ilk başkanımız Nurizade Ziya Songülen'i vefat yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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