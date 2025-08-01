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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo'nun 'Mourinho' heyecanı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo'nun 'Mourinho' heyecanı!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo, sarı-lacivertlilerde vatandaşı Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti. Portekizli sağ bek, "Portekiz'de de bir numara. Mourinho ile çalışmak, ondan bir şeyler öğrenmek ayrıcalık. Başlamak için heyecanlıyım" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 00:37 Güncelleme: 01.08.2025 - 00:37
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        Semedo'nun 'Mourinho' heyecanı!
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        Fenerbahçe'nin Portekizli yeni transferi Nelson Semedo, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışmanın ve kendisinden bir şeyler öğrenmenin ayrıcalık olduğunu söyledi.

        Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 31 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulundu.

        Sarı-lacivertli ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu aktaran Semedo, "Fenerbahçe gelmek istediğim bir kulüptü çünkü hedeflerimiz aynı. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum." dedi.

        "MOURINHO İLE ÇALIŞMAK AYRICALIK"

        Vatandaşı Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu, "Mourinho ile çalışacağım için çok memnunum. O çok iyi bir teknik direktör. Dünyanın en iyilerinden biri. Portekiz'de de bir numara. Mourinho ile çalışmak, ondan bir şeyler öğrenmek ayrıcalık. Başlamak için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

        Nelson Semedo, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek "Fenerbahçe taraftarlarına bu takımın bir parçası olduğumu ve bu formayı giyeceğim için minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Çok tutkulu, istekli olacağım ve çok çalışacağım. Birlik olmaya ihtiyacımız var. Umarım hep birlikte bu sezon hedeflerimize ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu arada Nelson Semedo'nun sağlık kontrolleri kulübün sponsor hastanesinde tamamlandı.

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