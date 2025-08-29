Mourinho dönemi resmen kapandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak,aday isimler kimler?
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan son dakika açıklaması üzerine, yeni teknik direktörün kim olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Acil toplantı kararı alan sarı-lacivertli yönetim arasında bir ismin öne çıktığı öğrenildi. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte, detaylar...
- 1
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Son dakika gelişmesinin ardından kulüp yönetiminin acil bir toplantı yapacağı öğrenildi. Şimdi ise milyonlarca taraftar Jose Mourinho'nun yerine kimin geleceğini merak ediyor. İşte, yeni teknik direktör için konuşulan isim...
- 2
JOSE MOURINHO DÖNEMİ RESMEN KAPANDI
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 3
FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans sergiledi. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.
-
- 4
FENERBAHÇE YÖNETİMİ ACİL TOPLANMA KARARI ALDI
Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktörü belirlemek için Chobani Stadı'nda bugün (29 Ağustos) saat 17.00'de acil koduyla toplanma kararı aldı.
- 5
FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?
Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel'in teknik direktör adayları arasında olduğu öğrenildi.
- 6
RIDVAN DİLMEN'DEN TEKNİK DİREKTÖR ÖNERİSİ!
Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirirken, yeni teknik direktör önerisinde bulundu.
İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:
"Hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta bu değişikliği bekliyordum. Beşiktaş'ın kararı sportifti, Fenerbahçe'nin kararı ise sportif anlamın dışında bir karar. Jose Mourinho'nun 8-9 kez masaya oturulması gereken davranışları vardı. Özellikle son basın toplantısında sonra, "Yönetim maçın bitmesi bekliyor" demiştim. Benfica maçının kaybedince de kaçınılmaz son oldu. Fenerbahçe için geç alınmış bir karar. Mourinho, başkanla istişare etmesi gereken konuları basın toplantısında tüm dünyaya duyurdu. Fenerbahçe'ye ne hocalar geldi geçti hiçbirinde böyle şeyler duymadık. Mourinho'nun bir gün bile hatasını kabul ettiğini duymadık. Hoca, gönderilmek için herşeyi yaptı. Muhtemelen gönderildiği için de mutludur. Ben olsam Lizbon'daki açıklamalarının ardından Mourinho'yu gönderirdim."
"Fenerbahçe'sini düşünecek kişiler gerekiyor. O yüzden iki tane isim öne çıkıyor; İsmail Kartal ve Aykut Kocaman. Şu anda bu kulübü önce Fenerbahçe'yi düşünecek kişiye emanet etmek gerekiyor."
-