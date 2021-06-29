Fenerbahçe'de dün açıklanması beklenen teknik direktörden haber gelmedi. Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.