Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını devresini küme düşme hattında kapatan ve gözünü transfere çeviren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde yaptığı FFP açıklamasıyla gözlerini kararttıklarını ortaya koymuştu. Bu açıklamanın ardından harekete geçen sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un İngiltere'de olduğu öğrenilirken Fenerbahçe temaslarını yurt içinde de sürdürüyor. Sivasspor'dan Emre Kılınç, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Galatasaray'dan Serdar Aziz için haber bekleyen sarı-lacivertlilerin bir başka Türk futbolcu Yasin Öztekin'le de ilgilendiği iddia edildi.

Göztepe'ye bu yaz katılan ve sarı-kırmızılıların gol yükünü sırtlayan Yasin'in Fenerbahçe ile görüştüğü de öne sürüldü. DHA'da yer alan habere göre 17 hafta sonunda attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan Yasin için Fenerbahçe, Göztepe'ye teklifte bulundu.Ancak Başkan Mehmet Sepil'in Fenerbahçe'ye Yasin konusunda olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği ileri sürüldü.