Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı!

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UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjalland ile H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, UEFA listesini de duyurdu. Yeni transferler Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz listeye dahil edilmezken Emre Mor, Luan Peres, Nazım Sangare, Samet Akaydin de listede yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİ Kaleci: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz Savunma: Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde Orta saha: Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandai, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, REKLAM Forvet: Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak. Fenerbahçe'nin fikstüründeki diğer maçlar ise şöyle: 5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe 26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets 9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe 30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe 14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava

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