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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

        Fenerbahçe, UEFA'ya Avrupa Ligi kadrosunu bildirdi. Sarı-lacivertlilerde Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Oğuz Aydın ve Levent Mercan UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 17:22 Güncelleme: 05.09.2024 - 17:22
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        Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, kadrosunu bildirdi.

        Sarı-lacivertlilerde Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Oğuz Aydın ve Levent Mercan UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

        Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer aldı:

        "İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymański, Edin Džeko, Dušan Tadić, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin."

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