Fenerbahçe'nin sol kanadı Maximin'e emanet!
Suudi ekibi ile uzun süredir görüşen Kanarya, tüm pürüzleri gidererek transferi bitirdi. Fransız yıldız, yeni sezonda kiralık olarak Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirecek. Arap basını, anlaşmada satın alma opsiyonu da olduğunu da yazdı
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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.
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Sarı-Lacivertliler, uzun süredir kadroya katmak istediği Allan SaintMaximin transferinde mutlu sona ulaştı.
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Suudi ekibi Al Ahli ile pazarlık yapan Kanarya, tüm konularda pürüzleri gidererek masadan mutlu kalktı.
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Yönetim, Portekizli çalıştırıcı Mourinho'nun çok istediği oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı.
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Anlaşmada, bazı bonuslarla birlikte satın alma opsiyonunun da olduğu bildirildi.
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Fransız oyuncunun SarıLacivertliler'e sıcak bakması da transferi kolaylaştıran etkenlerden biri oldu.
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PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
Arap basını da Maximin'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.
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Haberlerde, "Suudi Arabistan Pro Lig Yönetimi, Allan Saint-Maximin'in ayrılığına onay verdi. Al Ahli ile Türk kulübü de anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı.
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Fransız sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Kariyerine ülkesinde ACBB altyapısında başlayan Maximin, St. Etienne'nin alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 5 milyon euro bedelle Monaco'ya gitti.
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Sonrasında Hannover ve Bastia gibi kulüplere kiralanan yıldız kanat, 2017-18 sezonu başında 10 milyon euro bedelle Nice'e imza attı.
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Fransa ekibinde geçirdiği bir sezonda 40 maça çıkarak 5 gol ve 9 asist yapan Maximin, sonraki yıl 18 milyon euroya Newcastle United'a transfer oldu.
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İstikrarlı performansını burada da sürdüren yetenkli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında ise Al Ahli'nin yolunu tuttu. Suudi ekibi, Maximin için 27.20 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
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Pro Lig'de 31 müsabakada toplam 2 bin 426 dakika sahada kalan Maximin, 4 gol ve 10 asistle takımına katkı sağladı.
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Avrupa'ya dönmek isteyen ve Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalini değerlendiren Maximin, İstanbul'a gelmeyi kabul etti.