Fenerbahçe'nin Sırp sporcuları Tadic ile Guduric, bir araya geldi

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oynayan vatandaşı Marko Guduric ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir araya geldi.

UEFA'nın resmi dijital kanalları için yapılan organizasyonda, iki Sırp oyuncu buluştu. Marko Guduric, Dusan Tadic’i saha içinde karşılarken, ikilinin salonda yaptıkları şut çalışması renkli görüntülere sahne oldu.

Sporcular ardından Türkiye’nin ilk basketbol müzesi olma özelliğini taşıyan salondaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi’ne geçtiler. Oyuncular burada yaptıkları sohbette kulüpten ve taraftarlardan övgüyle bahsetti.