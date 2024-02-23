Fenerbahçe'nin rakibini tanıyalım: Bir bakışta Union Saint-Gilloise!
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Union Saint-Gilloise'nin ligdeki durumu ne? En çok katkı veren ve değerli futbolcusu hangisi? Konferans Ligi'nde bu tura nasıl geldiler? İşte bir bakışta Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'nin karnesi...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise, Belçika'nın son dönemin yükselişteki takımlarından oldu. İşte Union Saint-Gilloise takımının portresi...
LİGDE ZİRVEDE BULUNUYOR
Union Saint-Gilloise, 26. haftası tamamlanan Belçika Jupiler Pro Lig'inde 62 puanla ilk sırada bulunuyor. 56 golle ligin en fazla skor bulunan takımı olan Saint-Gilloise, yediği 28 golle de en az gol yiyen ikinci takımı konumunda.
Union SG şu ana kadar tüm kulvarlarda 40 maç oynadı ve maç başına ortalama 2.23 puan kazandı.
En yakın takipçisi RSC Anderlecht'e 8 puan fark atan Saint-Gilloise, 3. sıradaki Club Brugge'a ise 17 puan fark atmış durumda. Tabii Belçika Ligi'nde şampiyonu sıralamalar belirlemiyor. Belçika'da ligin normal sezonunu ilk altı sırada bitiren ekipler şampiyonluk için playoff oynuyor. Takımlar, normal sezonda aldıkları puanların yarısını play-off'a taşıyor ve bu bölme sırasında buçuklu puanları yukarı yuvarlatılıyor. Bu kurallar göze alındığında Saint-Gilloise şampiyonluğun en büyük favorileri arasında bulunuyor.
TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI 25.1
Union Saint-Gilloise için göze çarpan en önemli istatistiklerden biri takımın yaş ortalaması. Belçika ekibinin 26 kişilik geniş kadrosunun yaş ortalaması 25.1 olarak dikkat çekiyor. Mevkii olarak baktığımızda ise Kaleci bölgesinin yaş ortalaması 27.5, defans bölgesinin 25.7, orta saha 24.1, forvet ise 24.2 olarak gözüküyor.
EN ÇOK KULLANILAN FORMASYON: 3-4-1-2
Alexander Blessin yönetimindeki Union Saint-Gilloise maçlara en çok 3-4-1-2 oyun sistemiyle çıkıyor. 3'lü stoperden hiç vazgeçmeyen Alman teknik adam bu sezon takımın başında çıktığı 40 maça da 3 stoperle başladı.
EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU: AMOURA
Transfermarkt verilerine göre, Union Saint-Gilloise'nin en değerli futbolcusu 10 milyon euro değerle 23 yaşındaki forvet Mohamed Amoura. Cezayirli futbolcunun ardından ise en değerli oyuncu 7 milyon euro bedelle takımın on numarası Cameron Puertas.
Union Saint-Gilloise'nin takım olarak piyasa değerine baktığımızda ise 66.5 milyon euro ile mütevazi bir değere sahip olduğu görülüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin piyasa değeri ise 202 milyon euro olarak görülüyor.
TAKIMIN EN GOLCÜSÜ: AMOURA
Union Saint-Gilloise'nin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu Mohamed Amoura aynı zamanda takımın en golcü futbolcusu konumunda. Bu sezon toplam 30 maça çıkan Cezayirli yıldız 20 gol ve 5 asist yaparak takımının zirvede bulunmasına katkı sağladı.
Mohamed Amoura'dan sonra takımın gol yükünü bulduğu 11 golle İsveçli forvet Gustaf Nilsson çekiyor. Nilsson 11 golünün yanında 4 asistle de takımına katkı sağlıyor.
PUERTAS'TAN DEV ASİST KATKISI
Union Saint-Gilloise'nin 25 yaşındaki İspanyol orta sahası Cameron Puertas bu sezon yaptığı 18 asistle hem takımın hem de ligin zirvesinde bulunuyor. Puertas aynı zamanda takımına 8 gollük de katkı sağlıyor.
AVRUPA'DA BU SEZON
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımını eleyen Belçika temsilcisi, gruplara kaldı. E Grubu'nda mücadele eden Union SG, İngiltere'den Liverpool, Fransa'dan Toulouse ve Avustralya'dan LASK ile karşılaştı.
Biri Liverpool'a karşı olmak üzere 2 galibiyet alan mavi-sarılı takım, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Grubu üçüncü sırada tamamlayan Union SG, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.
Play-off turunda Almanya'nın güçlü takımlarından Eintracht Frankfurt'u eleyen Belçika temsilcisi, son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşti.
İşte Union Saint-Gilloise'nin Avrupa'da aldığı sonuçlar:
UEFA Avrupa Ligi play-off:
Union Saint-Gilloise 2-0 Lugano
Lugano 0-1 Union Saint-Gilloise
UEFA Avrupa Ligi grupları:
Union Saint-Gilloise 1-1 Toulouse
Liverpool 2-0 Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise 2-1 LASK
LASK 3-0 Union Saint-Gilloise
Toulouse 0-0 Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise 2-1 Liverpool
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off:
Union Saint-Gilloise 2-2 Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt 1-2 Union Saint-Gilloise
GEÇTİĞİMİZ SEZON AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ
Union SG, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükseldi.
Avrupa'da 2022-2023 sezonuna UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinden başlayan mavi-sarılı takım, üçüncü turda İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a elendi.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Union SG, Almanya'dan Union Berlin, Portekiz'den Braga ve İsveç'ten Malmö'nün bulunduğu grubu lider tamamladı. Yükseldiği son 16 turunda yine Union Berlin ile karşılaşan Belçika temsilcisi, turu geçen taraf oldu.
Çeyrek finalde bir başka Alman takımı Bayer Leverkusen ile eşleşen Union SG, 2 maç sonunda turnuvaya veda etti.