EKSİK ÇOK

Dün yapılan sabah antrenmanında bireysel çalışan Luiz Gustavo, akşam idmanında takımla çalıştı. Yeni tip koronavirüs test sonucu negatif çıkan Serdar Aziz ise bireysel antrenmanlara başladı. Caner Erkin ise henüz takıma katılamadı. Gökhan Gönül salonda bireysel çalışırken; Tolga Ciğerci ve Diego Perotti'nin de tedavisine devam edildi.