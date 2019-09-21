21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan MKE Ankaragücü, Adil Rami'nin hatalı pası sonucu gelişen atakta Orgill'in 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole hemen cevap veren Fenerbahçe, 20. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Zanka'nın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1 yaptı.
İkinci yarıda baskılı oyununa devam eden Fenerbahçe, 73. dakikada Max Kruse'nin pasında Vedat Muric'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sezon ligde 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 10'a çıkardı. İkinci mağlubiyetini yaşayan MKE Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.
KADIKÖY'DEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı lig maçlarındaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.
Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de çıktığı son 15 lig müsabakasında da mağlubiyet yaşamadı.
Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra iç sahada yaptığı 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.
MURIC 2 MAÇ SONRA
Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü karşısında galibiyet golünü kaydeden Kosovalı milli futbolcusu Vedat Muric, ligde 2 maç sonra fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ve Medipol Başakşehir ile yaptığı müsabakalarda birer kez skor tabelasını değiştiren 25 yaşındaki santrfor, son 2 karşılaşmada ise suskun kalmıştı.
Bu sezon forma giydiği 5. müsabakada 3. kez fileleri havalandıran Muric, ligin 2. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde de Fenerbahçe'nin galibiyet golünü kaydetmişti.
ZANKA SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
İngiltere Championship ekibi Huddersfield Town'dan kadroya dahil edilen 29 yaşındaki stoper, Fenerbahçe ile çıktığı 5. maçta gol atma sevinci yaşadı.
TOLGAY ARSLAN BU SEZON İLK KEZ
Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
Ligin ilk 2 haftasında sakatlığından dolayı kadroda yer alamayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 2 müsabakada ise yedek kulübesinde bulunmasına rağmen forma giymemişti.
Tolgay, 86. dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu.
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