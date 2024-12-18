Fenerbahçe'nin ihtiyar delikanlısı: Dusan Tadic
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic, yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 36 yaşındaki yıldız, sarı lacivertli formayla 81 maçta forma giydi.
- 1
Fenerbahçe'de Dusan Tadic, istikrarıyla ön plana çıkmaya devam ediyor.
- 2
Sırp futbolcu, sarı lacivertli formayla 81 maçta forma giydi.
- 3
Tadic, geçen sezon yalnızca Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor maçında süre almadı.
-
- 4
Bu süre zarfında tecrübeli futbolcunun sakatlanmaması ya da ceza almaması dikkat çekti.
- 5
81 maçın 73'ünde 11'de olan Tadic, 6 bin 346 dakika sahada kaldı.
- 6
Fenerbahçe kariyerinde 24 gol atan deneyimli oyuncu, 25 kez de asist yaptı.
-
- 7
Tecrübeli isim, bu sezon takımına 112 dakikada bir skor katkısı verdi.
- 8
8 kez fileleri havalandıran Tadic, 9 kere de arkadaşlarına gol pası verdi.
- 9
Ligde maç başına 2, 9 kilit pas atan 36 yaşındaki futbolcu, takımının hücumdaki en önemli isimlerinin başında geliyor.
-
- 10
Dusan Tadic’in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
- 11
Yeni sözleşme için tarafların masaya oturup oturmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.