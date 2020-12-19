Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam 19.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelerek toparlanmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada girdi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Perotti, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta ve Lemos ile cezalı Altay kafilede yer almadı. Elmacık kemiğinde kırık bulunan Harun Tekin, Altay'ın yokluğunda kadroya alındı.
OZAN VE PELKAS SINIRDA
Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
GAZİANTEP 10 MAÇTIR YENİLMİYOR
Ligin son 10 haftasında yenilmeyen, sahasında ise 12 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, yarınki karşılaşmasında kendisini en son yenen Fenerbahçe'den puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Yakaladığı serileri kaybetmek istemeyen kırmızı-siyahlı ekipte, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Kana Bıyık teknik heyetin görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.
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