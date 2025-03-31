Fenerbahçe'nin derbi 11'i netleşiyor!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük oranda netleştirirken, ileri uçtaki tercihi de belli oldu.
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
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Ligde Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla morallenen Fenerbahçe, dev derbinin hazırlıklarını sürdürüyor.
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Sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı ezeli rakibini eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho da zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde beirledi.
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Portekizli teknik adam, ligde hafta sonu Trabzonspor ile oynayacak olmalarına rağmen derbide rotasyon yapmayı düşünmüyor.
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Fenerbahçe'de kaleyi son haftaların formda ismi İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor.
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Üçlü savunmada ise Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar ve Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor.
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Mourinho, orta sahanın ortasında ise Fred, Szymanski ve Dusan Tadic'e görev verecek.
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Sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta ise Filip Kostic görev alacak.
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Fenerbahçe'nin ileri uçta ise Youssef En-Nesyri - Anderson Talisca ikilisiyle gol araması bekleniyor.
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Dzeko ise son maçlarda olduğu gibi yine yedek kulübesinde olacak.