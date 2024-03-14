Fenerbahçe'nin Avrupa gelirleri - Turu geçerse 1 milyon € daha kazanacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elde edeceği başarılarla kasasını dolu tutmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu akşam çeyrek finale yükselmesi halinde 1 milyon Euro daha kazanacak ve bu sezon Avrupa kupalarındaki toplam gelirini 8.6 milyon Euro'ya yükseltecek
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında bu akşam, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
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Fenerbahçe, sahadan galibiyet, beraberlik ya da 2 farklı mağlubiyetle ayrılması halinde çeyrek finale yükselecek. 2. ön elemeden itibaren mücadele ettiği ligde şimdiye kadar oynadığı 13 maçın 11'inden galip ayrılan Fenerbahçe, şu ana kadar toplam 7.6 milyon Euro kazanç elde etti.
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Sarı-lacivertliler turu geçmesi durumunda bu rakam 8.6 milyon Euro'ya ulaşacak.
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Fenerbahçe'nin bu sezon Konferans Ligi'nden elde ettiği gelirler şöyle:
2. ön eleme turu ve sonrasındaki başarılar için toplamda 300 bin Euro, gruplara katılım 2.940 bin Euro, grup aşamasındaki galibiyetler 2.132 bin Euro, katsayı puanı 979 bin Euro, grup liderliği 650 bin Euro ve son 16 turu katılımı için 600 bin Euro.
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