Fenerbahçe'nin Avrupa gelirleri - Turu geçerse 1 milyon € daha kazanacak

Fenerbahçe'nin bu sezon Konferans Ligi'nden elde ettiği gelirler şöyle:

2. ön eleme turu ve sonrasındaki başarılar için toplamda 300 bin Euro, gruplara katılım 2.940 bin Euro, grup aşamasındaki galibiyetler 2.132 bin Euro, katsayı puanı 979 bin Euro, grup liderliği 650 bin Euro ve son 16 turu katılımı için 600 bin Euro.