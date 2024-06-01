Fenerbahçe Mourinho'nun geliş tarihini duyurdu!

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Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Yarın akşama plan yapmayın" yazısının yanı sıra göz kırpma ve kum saati emojisi yer aldı.

Bu paylaşımla birlikte, görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilen teknik direktör Jose Mourinho'nun yarın akşam (2 Haziran Pazar) İstanbul'a geleceği duyurulmuş oldu.

MOURINHO: BELKİ YARIN İSTANBUL'A GİDEBİLİRİM

Öte yandan Jose Mourinho, Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinden önce İstanbul'a geleceğini müjdeledi. Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'de çalışacak mısın?" sorusuna, "Belki yarın bir yolculuğa çıkabilirim." şeklinde yanıt verdi.