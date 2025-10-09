Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana: 3 - Spor Toto: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana: 3 - Spor Toto: 1 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen Ankara Cumhuriyet Kupası 2. maçında Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 21:25 Güncelleme: 09.10.2025 - 21:26
        Fenerbahçe Medicana, adını finale yazdırdı!
        Fenerbahçe Medicana, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen Ankara Cumhuriyet Kupası 2. maçında Spor Toto'yu 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

        Bu sonuçla birlikte Sarı Lacivertliler, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Barthelemy Chinenyeze, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Earvin Ngapeth, Halit Kurtuluş, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Maicon França, Mustafa Cengiz, Caner Dengin, Julio Alberto Gomez

        Başantrenör: Slobodan Kovac

        Spor Toto: Doğan Karakoç, Melih Sıratça, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün, Marko Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç, Beytullah Hatipoğlu (L), Emin Gök, Kaan Bülbül, Burak Mert, Muhammet Kaya, İzzet Ünver, Jesus Herrera Jaime, Bennie Tuinstra

        Başantrenör: Nedim Özbey

        Setler: 25-21, 17-25, 25-19, 25-19

        Habertürk Anasayfa