Fenerbahçe - Maribor maçının yazar yorumları

AHMET ÇAKAR: İlk yarı ne yaptığını bilen, ayağa top yapabilen, Fenerbahçe'yi zaman zaman zorlayan bir Maribor vardı. Fenerbahçe belki lig maçını da düşünerek tempoyu düşük tuttu, böyle olunca da ilk yarı golsüz ve heyecansız geçti. Zimbru maçında Dzeko ve Tadic'i çok etkili bulmuştuk. Fakat dün gece için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Sanki Dzeko, yorgun ve ağırlaşmış gibi göründü.