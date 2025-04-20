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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Icardi'den flaş paylaşım! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe maçı sonrası Icardi'den flaş paylaşım!

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Kayserispor'la berabere kaldığı maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 21:54 Güncelleme: 20.04.2025 - 21:54
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        F.Bahçe maçı sonrası Icardi'den flaş paylaşım!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

        Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını zora soktuğu maçın ardından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den flaş bir paylaşım geldi.

        İşte Icardi'nin paylaşımları:

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