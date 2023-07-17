Fenerbahçe, Lyanco ile anlaşmaya yakın!

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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Lyanco için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

LYANCO, 2022-2023 SEZONUNDA 30 MAÇA ÇIKTI

Lyanco, 2022-2023 sezonunda Southampton ile 21 tanesi Premier Lig olmak üzere 30 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.