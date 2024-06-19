Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maç takvimi: Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre'nin Lugano takımı oldu. Ligi ikinci sırada tamamlayan sarı lacivertliler kura çekimine seri başı olarak katıldı. Kura çekiminin ardından, Fenerbahçe - Lugano maçının tarihi taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Fenerbahçe - Lugano maçı tarihleri...
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi kura çekiminin ardından belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Lugano takımıyla eşleşen sarı lacivertliler, bu turu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna üçüncü eleme turundan devam edecek. Peki, "Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi tarihte oynanacak?" İşte Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maç takvimi...
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FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 23-24 Temmuz'da oynanacak.
Fenerbahçe kuraya seri başı olarak katılırken ilk maçı deplasmanda ikinci maçı ise iç sahada oynayacak.
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Fenerbahçe - Lugano maçı rövanş mücadelesi ise 30-31 Temmuz’da oynanacak.
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Fenerbahçe'nin rakibi Lugano, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'la aynı grupta yer almıştı. Siyah-beyazlılar, İsviçre temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı ilk maçı 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybetmişti. Beşiktaş, ikinci maçta ise rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.
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Lugano, İsviçre Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyon Young Boys'un ardından ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynamaya hak kazandı.