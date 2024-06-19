Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi kura çekiminin ardından belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Lugano takımıyla eşleşen sarı lacivertliler, bu turu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna üçüncü eleme turundan devam edecek. Peki, "Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi tarihte oynanacak?" İşte Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maç takvimi...