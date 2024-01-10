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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Konyaspor maçı CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Konyaspor maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Konyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. 47 puanla ligin zirvesinde bulununan Fenerbahçe hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Konuk ekip Tümosan Konyaspor ise ligde inişli çıkışlı bir grafik sergilemeye devam ediyor. 18 puana sahip Konya temsilcisi, rakip fileleri 18 kez havalandırarken kalesinde ise 25 gol gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:02 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:12
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        11' Dzeko (pen.)

        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor.

        FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, King, Dzeko.

        KONYASPOR: Deniz, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Uğurcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Emrehan.

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        İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor. 18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

        Konuk ekip Tümosan Konyaspor ise ligde inişli çıkışlı bir grafik sergilemeye devam ediyor. Son 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alan yeşil-beyazlılar 5 de mağlubiyet yaşadı. 18 puana sahip Konya temsilcisi, rakip fileleri18 kez havalandırarken kalesinde ise 25 gol gördü.

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        CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR

        Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe'de 4 oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

        Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak.

        Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

        KONYASPOR'DA EKSİKLER

        Konyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Muhammet Demir ve Gökhan Töre'nin yanı sıra milli takımda bulunan Bruno Paz, sarı kart cezalısı olan Francisco Calvo, kadro dışı kalan isimler Sokol Cikalleshi ve Paul Bernardoni maçta forma giyemeyecek.

        45. RANDEVU

        Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya geliyor.

        İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe, Süper Lig'in erteleme haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk ediyor.

        İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 44 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 33 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

        Bu maçlarda Fenerbahçe 112 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 48 gol gördü.

        Sarı-lacivertli takım, rakibini konuk ettiği 22 Süper Lig mücadelesinde 19 galibiyet elde etti. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, Konyaspor sahadan 2 kez 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe evindeki maçlarda 64 gol kaydederken, kalesinde 21 gol gördü.

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