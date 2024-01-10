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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

        Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos resmi imzayı atarken transfer çalışmalarına da hız verildi. Siyah-beyazlılar, Jonas Svensson'u renklerine bağladığını resmen açıklarken gözler de diğer transferlere çevrildi. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:08
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        • 1

          Teknik direktörlüğe Fernando Santos'u getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hızlanıyor.

        • 2

          Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u renklerine bağlarken farklı transferler de yolda.

        • 3

          Kartal, Eric Bailly ile yollarını ayırmıştı. Fildişili oyuncunun yerine farklı bir isim bakılıyor.

        • 4

          Ara transferde stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta deneyimli bir isim gündeme geldi.

        • 5

          Siyah-beyazlılar, Kızılyıldız'da forma giyen Aleksander Dragovic'i araştırıyor.

        • 6

          32 yaşındaki oyuncu; Austria, Basel, Dinamo Kiev, Bayern Leverkusen ve Leicester City gibi kalburüstü takımlarda oynadıktan sonra 2021 yılında Kızılyıldız'a transfer olmuştu. Dragovic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

        • 7

          Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 25 resmi maça çıkan Aleksander Dragovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

        • 8

          BAKASETAS SESLERİ

          Beşiktaş'ın bir diğer hedefi ise orta alana hücuma dönük bir ismi getirmek. Bu bölge için de öne çıkan isim Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olacak Anastosios Bakasetas....

        • 9

          İtalyan ekiplerinin yanı sıra Yunanistan'da Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile adı anılan Bakasetas'ın en önemli taliplerinin başında Beşiktaş geliyor.

        • 10

          Trabzonspor'un sözleşme uzatma tekliflerine yanıt vermeyen Yunan futbolcunun, siyah-beyazlı takımla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

        • 11

          Siyah-beyazlıların bu transferi 1-1.5 milyon Euro bonservisle bitirmek için Trabzonspor'un kapısını çalacağı kaydedildi.

        • 12

          Sezon sonunda serbest kalacak olan futbolcudan en kötü ihtimalle para kazanmak isteyen bordo-mavililerin de bu teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor.

        • 13

          30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

        • 14

          BİR İDDİA DA RUS BASININDAN

          Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bir iddia da Rus basınından geldi.

        • 15

          Rus Fottoball'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'dan Anton Miranchuk ile ilgileniyor.

        • 16

          Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miranchuk için resmi teklifin kısa süre içinde yapacağı bildirildi.

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