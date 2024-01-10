Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos resmi imzayı atarken transfer çalışmalarına da hız verildi. Siyah-beyazlılar, Jonas Svensson'u renklerine bağladığını resmen açıklarken gözler de diğer transferlere çevrildi. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...
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Teknik direktörlüğe Fernando Santos'u getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hızlanıyor.
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Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u renklerine bağlarken farklı transferler de yolda.
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Kartal, Eric Bailly ile yollarını ayırmıştı. Fildişili oyuncunun yerine farklı bir isim bakılıyor.
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Ara transferde stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta deneyimli bir isim gündeme geldi.
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Siyah-beyazlılar, Kızılyıldız'da forma giyen Aleksander Dragovic'i araştırıyor.
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32 yaşındaki oyuncu; Austria, Basel, Dinamo Kiev, Bayern Leverkusen ve Leicester City gibi kalburüstü takımlarda oynadıktan sonra 2021 yılında Kızılyıldız'a transfer olmuştu. Dragovic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 25 resmi maça çıkan Aleksander Dragovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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BAKASETAS SESLERİ
Beşiktaş'ın bir diğer hedefi ise orta alana hücuma dönük bir ismi getirmek. Bu bölge için de öne çıkan isim Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olacak Anastosios Bakasetas....
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İtalyan ekiplerinin yanı sıra Yunanistan'da Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile adı anılan Bakasetas'ın en önemli taliplerinin başında Beşiktaş geliyor.
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Trabzonspor'un sözleşme uzatma tekliflerine yanıt vermeyen Yunan futbolcunun, siyah-beyazlı takımla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
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Siyah-beyazlıların bu transferi 1-1.5 milyon Euro bonservisle bitirmek için Trabzonspor'un kapısını çalacağı kaydedildi.
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Sezon sonunda serbest kalacak olan futbolcudan en kötü ihtimalle para kazanmak isteyen bordo-mavililerin de bu teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor.
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30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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BİR İDDİA DA RUS BASININDAN
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bir iddia da Rus basınından geldi.
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Rus Fottoball'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'dan Anton Miranchuk ile ilgileniyor.
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miranchuk için resmi teklifin kısa süre içinde yapacağı bildirildi.