Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci coşkusu!

Kartal, "Birkaç alternatiflerimiz vardı. Devre arasında transfer yapmak zordur. Alternatifler arasında Bonucci'nin alınmasına yönelik başkanımıza ve yönetimimize rapor verdim. Sağ olsunlar bu konuda çok önemli bir çaba gösterdiler. Sağlık kontrollerinden sonra oturup konuşacağız." dedi.