Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci coşkusu!
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği Leonardo Bonucci, sarı-lacivertlilerin Konyaspor ile oynadığı mücadeleyi Ülker Stadyumu'nda izledi. Tecrübeli futbolcuya Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
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Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli takımın yeni transferi Leonardo Bonucci de izledi.
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Bugün saat 18.00 sıralarında İstanbul'a gelen İtalyan futbolcu, kendisine ayrılan bölümde karşılaşmayı takip etti.
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36 yaşındaki yıldız stoper, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları ayağa kalkarak selamladı.
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Fenerbahçe için İstanbul'a gelen tecrübeli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 6 aylığına sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
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Bonucci son olarak Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giydi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon görev yaptığı 10 maçta 1 gol kaydetti.
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Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Bonucci transferine ilişkin önemli ifadeler kullandı.
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Kartal, "Birkaç alternatiflerimiz vardı. Devre arasında transfer yapmak zordur. Alternatifler arasında Bonucci'nin alınmasına yönelik başkanımıza ve yönetimimize rapor verdim. Sağ olsunlar bu konuda çok önemli bir çaba gösterdiler. Sağlık kontrollerinden sonra oturup konuşacağız." dedi.
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