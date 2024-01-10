Demir çelikte en kötü geride kaldı mı?

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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı oldu. Borsa İstanbul'da son günlerdeki olumsuz ve kararsız hareketleri yorumlayan Kaylı, değişen ekonomi yönetiminin beklenen yeni politikalarının borsanın dev şirketlerine etkisini değerlendirdi. Bu yıl uygulanmaya başlayacak olan enflasyon muhasebesinin şirketlerin bilançosuna etkisini masaya yatıran Kaylı özellikle havacılık, enerji ve demir çelik devlerinin şirket ve hisse performansında nelerin etkili olabileceğini ortaya koydu.

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HAVADA POTANSİYEL NE?

Kaylı, havacılıkta 2023 yılında yaşananları ve bunların Türk Hava Yolları, TAV Havalimanları ve Pegasus bilançolarına etkisini değerlendirerek bundan sonraki dönemde beklentilerini sıraladı. Havacılıkta olumlu gelişmelerin en çok hangi şirketi etkileyeceğine dair görüşlerini aktaran Kaylı, yolcu sayıları, satışlar, maliyetler ve net borç açısından değerlendirildiğinde hangi şirketin avantajlı göründüğünü açıkladı. Ayrıca Kaylı, bu rakamlardan yola çıkarak havayolu şirketlerinin yükselme potansiyelinin ne olabileceğini tahmin etti.

DEMİR ÇELİK DEVLERİ NASIL ETKİLENİYOR?

Demir çelik devlerinin üretim, fiyat ve marj düşüşünün hangi şirketi nasıl etkilediğini rakamlarla ortaya koyan Kaylı, bu alanda başta Çin olmak üzere global gelişmelerin bu alanı nasıl etkileyebileceğini ve deprem sonrası bu bölgede yapılması planlanan inşaat faaliyetlerinin şirketlere etkisinin ne olacağını anlattı.

ENERJİDE NELER OLACAK?

Kaylı ayrıca başta Tüpraş ve Petkim olmak üzere enerji ve petrokimya devlerinin petrol, doğalgaz ve rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimden nasıl etkilendiğini ve gelişmelerin önümüzdeki dönem bilançoları nasıl etkileyeceğini dile getirdi.