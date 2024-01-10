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        Haberler Dünya İsrail basınına göre Katar, İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası önerisinde bulundu

        İsrail basınına göre Katar, İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası önerisinde bulundu

        İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki İsrailli esirlerin aşamalı serbest bırakılması karşılığında Hamas liderlerinin Gazze'den sürgüne gönderilmesi ve İsrail ordusunun bölgeden tamamıyla çekilmesini içeren yeni bir teklif sunduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:16
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        İddia: Katar'dan esir takası önerisi
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        İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Katar'ın, Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası mutabakatı önerisinde bulunduğunu iddia etti.

        Söz konusu teklifte, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri kademeli olarak serbest bırakması karşılığında İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi maddesinin yer aldığı ileri sürüldü.

        Buna ek olarak, Gazze'deki Hamas liderlerinin Gazze dışına sürgüne gönderilmesi teklifinin bulunduğu iddiasına da yer verildi.

        Katar'ın söz konusu önerisinin bu akşam İsrail Güvenlik Kabinesi'nde görüşüleceği aktarıldı.

        ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin bugün Doha'da Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası anlaşması yönünde çabaları görüşmek için bir araya geldiği bildirilmişti.

        Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

        Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esirin daha olduğu tahmin ediliyor.

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