Hakan Ural'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çağrı: Süper Kupa maçını deprem bölgesinde yapın, gelirini depremzedelere bağışlayın

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Kanal D’de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucusu Hakan Ural, Süper Kupa maçının deprem bölgesinde oynanması ve maçın gelirinin de depremzedelere bağışlanması için Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrıda bulundu.

Bilindiği üzere; iki kulüp arasında Suudi Arabistan’da oynanması gereken maç son anda iptal edilmiş ve olay ülke gündemine oturmuştu.

Hakan Ural, iki kulübe Süper Kupa finalinde alacakları paradan bu seferlik feragat etmelerini ve maçı deprem bölgesinde oynamalarını önerdi.

Deprem bölgesinde oynanacak maç sonrası elde edilecek gelirin ise depremzedelere bağışlanmasını istedi.