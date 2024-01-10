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        Haberler Gündem 3. Sayfa 12 yaşındaki Kerem’i, arkadaşı mı öldürdü?

        12 yaşındaki Kerem’i, arkadaşı mı öldürdü?

        Kerem Karakaya'nın ölümünün sorumlusu Didem Arslan Yılmaz'da aranıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 21:53 Güncelleme: 10.01.2024 - 21:53
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        12 yaşındaki Kerem'i, arkadaşı mı öldürdü?
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        Kerem’in acılı annesi Rahime Karakaya ve babası Halil Karakaya, henüz 12 yaşında öldürülen oğullarının katilini bulmak için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu. Karakaya ailesi, oğulları Kerem Karakaya’nın 3 Haziran 2018’de Yalova Akköy’de arkadaşı Fatih’in evinin önünde vurularak öldürüldüğünü söyledi.

        Kerem’le aynı yaşta olan arkadaşı Fatih ifadesinde, “Ben onu vurdum” dese de ifadesinin çelişkili bulunduğu öğrenildi. Aile ayrıca olay yerinde yapılan incelemedeki ayrıntılara dayanarak Kerem’i arkadaşı Fatih’in değil; Fatih’in annesi Serpil ve dayısı Rahmi’nin öldürdüğünü iddia etti. Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Serpil ve dayı Rahmi hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan soruşturma açtı. Soruşturmanın halen devam ettiği dosya, Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de hafta içi her gün saat 15.00’te detaylarıyla konuşulacak.

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