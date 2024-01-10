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        BTK Başkanı'nın bazı yetkileri iptal edildi

        Anayasa Mahkemesi BTK Başkanı'nın, internet yayınlarından içerik çıkarılması yetkisini iptal etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:36 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:37
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        BTK Başkanı'nın bazı yetkileri iptal edildi
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        Anayasa Mahkemesi, 5651 sayılı Kanuna 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la eklenen bazı düzenlemeleri iptal etti.

        Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, CHP, 5651 sayılı Kanununa, 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile eklenen bazı düzenlemelerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

        Tavşanlı Sulh Ceza Hakimliği de baktığı bir davada, aynı düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, itiraz yoluna başvurdu.

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        ERİŞİM ENGELİ YA DA İÇERİĞİN ÇIKARILMASI KARARI YETKİLERİ İPTAL EDİLDİ

        Başvuruları birleştiren Anayasa Mahkemesi, 7253 sayılı Kanunun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanına resen erişimin engellenmesi yetkisi veren hükümleri ile internet ortamındaki yayınlara, erişim engeli ya da içeriğin çıkarılması kararı verilmesini öngören maddelerini iptal etti.

        Gerekçede, kural uyarınca BTK Başkanının, internet ortamında yapılan ve içeriği, belirlenen bazı suçları oluşturan yayınlara ilişkin içeriğin çıkarılması kararı verebileceği, söz konusu içeriğe ilişkin yayını yapan kişi hakkında adli sürecin başlamasının gerekmediği, kişinin ceza mahkemesince mahkum edilmiş olması şartının da aranmadığı aktarıldı.

        GEREKÇE AÇIKLANDI

        İçeriğin çıkarılması işleminin uygulanabilmesi için 8. maddenin (1) numaralı fıkrasında sayılan suçların işlendiğinin Başkan tarafından tespit edilmiş olmasının yeterli sayıldığı vurgulanan gerekçede, şunlar kaydedildi:

        "Dava konusu kurallarda öngörülen tedbirin ceza yargılaması sürecinden kopuk ve Başkan tarafından yapılacak bir suç tespitine bağlı olarak uygulanan nihai bir tedbir niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Ceza kanunlarında suç olarak düzenlenen eylemlerin işlendiğinin henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla tespit edilmeden idari bir makamın yapacağı suç tespitine bağlı olarak nihai bir tedbir mahiyetinde olan içeriğin çıkarılması kararı verilmesi ve bu kararın icra edilmemesi durumunda idari para cezası uygulanmasının masumiyet karinesini ihlal ettiği değerlendirilmiştir.

        İptali istenen kurallar internet ortamında yapılan yayınların içeriğinin yayından çıkarılabilmesine ve/veya bu yayınlara erişimin engellenmesine imkan tanımak suretiyle ifade özgürlüğünü ve bu yayının internet haberciliği kapsamındaki bir yayın da olabileceği gözetildiğinde basın özgürlüğünü sınırlamaktadır."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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