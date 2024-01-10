Fenerbahçe - Konyaspor: 7-1 (MAÇ SONUCU)

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Fenerbahçe, Konyaspor'a gol oldu yağdı... Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Kadıköy'de ağırladığı Konyaspor'u 7-1'lik skorla dağıttı.

Rakibine 90 dakika boyunca nefes aldırmayan Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 11 (pen.), 32 ve 40. dakikalarda Edin Dzeko, 42'de Mert Müldür, 44'te Szymanski, 63'te Batshuayi ve 83'te Uğurcan (k.k.) kaydetti.

Konyaspor'un maçtaki tek sayısı 90'da Guilherme'nin ayağından geldi.

Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ve bu süreçte 6. galibiyetini elde eden Kanarya, puanını 50'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Düşme hattında yer alan Konyaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini alırken, 18 puanda kaldı. CANLI DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Dzeko dokundu. Bosna Hersekli oyuncu Adil Demirbağ'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam pozisyonu tekrar izleyip penaltıyı verdi. 11. dakikada penaltıda topun başına geçen Dzeko, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 17. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında soldan atağa katılan Joshua King çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun müsait pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada Konyaspor kalecisi Deniz Ertaş'ın uzaklaştırmak istediği topu İrfan Can Kahveci kafayla savunmanın arkasına boş pozisyondaki Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 40. dakikada taç atışını hızlı kullanan İrfan Can Kahveci, topu Szymanski'yle buluşturdu. Sağdan ceza sahasına girip son çizgiye inen bu futbolcu, kale sahasına hareketlenen Dzeko'yu gördü. Golcü futbolcu ağları havalandırarak hat-trick yaptı: 3-0. 42. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Szymanski'nin uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, ceza sahasına girer girmez kalecinin sağından topu ağlara yolladı: 4-0.

44. dakikada fark 5'e çıktı. Ferdi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski, King'le verkaç yaparak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu sert bir şutla farkı 5'e çıkaran isim oldu: 5-0. 55. dakikada King'in ceza sahası önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. 63. dakikada Fenerbahçe 6. golünü kaydetti. Orta sahada topu kapan İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmanın ıska geçtiği topu kapan Batshuayi, kaleciden sıyrılıp sol çaprazdan topu filelere gönderdi: 6-0.

83. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Fred'le paslaşarak ceza sahasına giren Cengiz Ünder, ceza sahası içi sağ çaprazından kale önüne ortaladı. Konyaspor savunmasından Uğurcan Yazğılı ters bir vuruşla, topu kendi ağlarına gönderdi: 7-0. 90. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği ortada Serdar Aziz'in uzaklaştırmak istediği top Guilherme'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in solundan filelere gitti: 7-1.

Stat: Ülker Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 80 Bartuğ Elmaz), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Cengiz Ünder), Szymanski (Dk. 46 Umut Nayir), King (Dk. 65 Tadic), Dzeko (Dk. 46 Batshuayi) TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (Dk. 67 Nzonzi), Kahraman Demirtaş (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Prip (Dk. 46 Muric), Cicaldau (Dk. 60 Rak), Moreno (Dk. 82 Yasir Subaşı), Emrehan Gedikli Goller: Dk. 11 (Penaltıdan), Dk. 32 ve Dk. 40 Dzeko, Dk. 42 Mert Müldür, Dk. 44 Szymanski, Dk. 63 Batshuayi, Dk. 83 Uğurcan Yazğılı (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 90 Guilherme (TÜMOSAN Konyaspor) Sarı kartlar: Dk. 45 Ahmet Oğuz, Dk. 51 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 71 Serdar Aziz (Fenerbahçe)