Fenerbahçe, Konferas Ligi'nde yarı final için sahaya çıkacak! Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak. Sarı-Lacivertlilere iki farklı galibiyet yetecek. Tek farklı galibiyette ise maç uzatmalara gidecek. Peki Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak.
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Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
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İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak.
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Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.
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Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.
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FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?
Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.
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FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe’nin Yunan ekibi Olympiakos’u konuk edeceği çeyrek final rövanş karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu.
UEFA Konferans Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı, maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Mücadele TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, yarınki müsabakada yer alamayacak.
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Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan ancak maç eksiği bulunan Joshua King'in durumuna maç saatinde teknik ekip karar verecek.
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
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OLYMPIAKOS'A KARŞI GALİBİYET YOK
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi.
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İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti.
Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.
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Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı.
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UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.
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