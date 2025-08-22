Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Kocaelispor’u konuk ediyor. Jose Mourinho’nun öğrencileri, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor. Geri sayım sürerken Fenerbahçe-Kocaelispor maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve bilet fiyatları araştırılıyor. İki takım, bugüne dek 40 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu. Peki, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadelenin detayları…