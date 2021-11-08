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Fenerbahçe - Kayserispor maçının yazar yorumları

Ligin 12. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. 1 puanı getiren golü 90+9. dakikada penaltıdan Mesut Özil kaydetti. Sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kaldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında 4 şutunda top direkten döndü. Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı

08.11.2021 - 09:57 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU: 2-0 geriden gelen Fenerbahçe 2-2'yi yakaladı ama bu Fenerbahçe için pek hayırlı olmadı. Çünkü Fenerbahçe mağlup ayrılsaydı belki radikal kararlar alınabilirdi. Fenerbahçe iyi gitmiyor. Futbol oynamıyor. Doldur boşalt ile bu maçı 2-2 bitirdiler. Pereira takım üstündeki disiplinini kaybetmiş.

  • AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe, komadan yoğun bakıma çıktığı bir maç oynadı. Kabul ediyoruz ki kaçan bir penaltı, direkten dönen 4 top, şanssızlık diz boyu… Maç, Fenerbahçe için 'bitti' dediğimiz dakikalarda sahneye önce Zajc çıktı, durumu 2-1'e getirdi ve uzatmanın da uzatmasında gelen penaltıyla Fenerbahçe 1 puanı kurtardı. 1 puan iyi mi? Tabii ki değil! Fenerbahçe pozisyon üretemiyor.

  • GÜNTEKİN ONAY: Fenerbahçe'de, kadro tercihinden tamamen bağımsız olarak net bir hücum planı var mı? Yok... Varsa da kesinlikle sahaya yansımıyor. Rakip ceza alanı civarına gidince yapılan şuursuz ortalar veya orta alanda topu kazanıp geçiş hücumlarıyla gol bulmayı ümit eden bir Fenerbahçe... 

  • Üst üste gelen 3 yenilginin ardından iç sahada alınan bu mucizevi 1 puan Fenerbahçe için sevindirici mi? Asla değil. Değişmesi ve düzeltilmesi gereken çok şey var sarı lacivertlilerde ve görünen o ki Pereira bunu yapamayacak.

  • ERCAN GÜVEN: Pereira 2-0 mağlupken İrfan Can ve Ferdi’yi çıkardı, Mesut Özil ile Muhammed’i sahaya sürdü. Hesaplamadığı futbolcuların kişisel kalitesiydi ki, o da zor da olsa beraberliği getirdi Fenerbahçe’ye. Maçın bitmesine beş dakika kala bir gol, uzatmalarda penaltı ile. 

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