Orta sahada Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan'ın çalışkanlığı, yardımlaşması takımın en büyük artıları olarak dikkat çekti. Bu görüntü altında iki takımın da gol bulma olasılığı düşük gibi olsa da Fenerbahçe'nin en büyük avantajı bireysel yeteneği yüksek oyunculardı. Bu isimlerin zaman zaman bire birde adam eksiltip, kaleye yönelmeleri Kayserispor'u savunma zaafına düşürdü. Zaten bu girişimlerden birinde Ozan'ın dikine kaleye gitmesi Kayserispor savunmasının ezberini bozdu. Ardından Uğur Demirok'un sert faulü Kayseri'nin 10 kişi kalmasına yol açtı. Ama Ozan da sakatlandı. O ikinci yarıda oyundan çıkınca da Fenerbahçe eski alıştığımız kısır döngüsünü tekrarlamaya başladı. Kayserispor ise daha çok oyunu tutmak ve bir fırsat bulursa atmak niyetindeydi.