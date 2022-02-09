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Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Spor yazarları, Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı

09.02.2022 - 09:51 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE

    İsmail Kartal, belli ki Başakşehir maçı 2. yarısındaki silik görüntüden rahatsız olmamış ki Kayseri önüne hemen hemen aynı anlayış ve aynı oyuncularla çıktı: En uçta Berisha, on numarada Ozan, sağ açıkta Samuel’le... Bu oyunculardan kurulu ön taraf Başakşehir maçı 2. devresinde hiçbir şey üretememişti; Kayseri karşısında da şaşırtmadılar.

  • İsmail Kartal takımının can çekişen oyununa kenardan herhangi bir pozitif tesir yapamazken, devre arası yaptığı üç değişiklikle takımını canlandıran Hikmet Karaman’ı tebrik etmek lazım. Durağan Abdülkadir Parmak’ın yerine giren Attamah hareket kattı. Cardoso da kontrataklara can verdi. Ve bu doğru müdahalelerin ödülünü biraz da şansın yardımıyla aldı Hikmet Karaman.

  • GÜRCAN BİLGİÇ

    Sezonun şartları Fenerbahçe için maçı "final" yaptı. Hikmet Hoca'nın klasik "büyük avlama" pususu yine devredeydi. Kurt hoca, tempoyu düşük tutmaya çalışıyor ve birinci bölgede rakibi kalabalık olarak bekliyordu. Sürekli olarak uzun ve yüksek oynamaya zorlanırken Fenerbahçe, bu kez beklerini, Ferdi ile Nazım'ı devreye sokup aut çizgisine doğru yaklaşmayı denedi. Yapamadılar, yine denediler. Kırılma maçının anahtarı ise "sabır"dı. Ayağa oynayacaklar, garanti pas atacaklar ve Amerikan futbolu gibi metre metre rakip kaleye doğru yaklaşacaklar. 

  • Fenerbahçe ilk yarıdan müthiş pozisyonlar çıkaramasa da maçın ana fikrinde doğruların sahibiydi. Böyle dirençle kapanan bir takıma karşı mümkün olduğunca oyun alanını büyüterek, kendilerine alan açmaya çalıştılar. Devre bitiminde bir kişi eksilen Kayserispor'u, ikinci 45'te kendi sahasında bıraktılar ama zorlukla buldukları pozisyonlarda kaleyi bile bulamadılar. Fenerbahçe'ye gelen santrforların uğradığı arızanın dünkü örneği Berisha oldu. Topla buluştuğu anlarda o kadar kötü vuruşlar yaptı ki. 

  • Sadece Mert Hakan'ın üstüne yıkılan hücum aklında, her zorlayışta bir hata aradılar ama yanlışların sahibi de yine Fenerbahçe oyuncularıydı. Santrası yapılmayan, barajdan sekerek ağlara giden bir golle, en dramatik sonucu aldılar aslında. Şubat ayında sezonu tamamladılar. Bundan sonraki maçlarda her şey daha zor olacak.

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