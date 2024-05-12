Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluk işini zora sokan sarı- lacivertliler son üç maçını kazanarak rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, "Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı...
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Şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Son oynadığı Konyaspor deplasmanında 2 puan bırakan ve rakibinin 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı- lacivertliler, kalan üç maçını kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini ümit ediyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre ligdeki bütün maçlar aynı tarih ve saatte oynanıyor. Peki, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
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FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe- Kayserispor maçı 12 Mayıs Pazar (bugün) 19.00'da oynanacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak olan maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Livakovic
Mert, Becao, Djiku, Ferdi
Fred, İsmail
Cengiz, Szymanski, Tadic
Dzeko
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OSAYI SAMUEL AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, İrfan Can ile birlikte Konyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Osayi Samuel'in durumuna dair bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir."
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DERBİDE OLMAYACAK
İrfan Can Kahveci'nin, ligin 37. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.