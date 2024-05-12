Şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Son oynadığı Konyaspor deplasmanında 2 puan bırakan ve rakibinin 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı- lacivertliler, kalan üç maçını kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini ümit ediyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre ligdeki bütün maçlar aynı tarih ve saatte oynanıyor. Peki, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...