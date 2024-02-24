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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin - Kasımpaşa Haberleri

        Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakanın VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) Erkan Engin oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:30
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        Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR'ı belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Kasımpaşa’yı konuk edecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını, Aleks Taşcıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

        Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

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