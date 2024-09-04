Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı mesaisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 4 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı belirtildi.

        Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idmanın sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.

        Antrenmanın, çift kale maçın ardından dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı kaydedildi.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Habertürk Anasayfa