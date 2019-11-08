Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılaşıyor.

Sarı-lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

Ligde son 3 maçta mağlubiyet yaşamayan Kasımpaşa ise, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puan topladı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, haftaya 12 puanla 11. sırada giriyor.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 20.30

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Moses, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

SÜPER LİG PUAN DURUMU

33. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

KASIMPAŞA 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 32 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

KASIMPAŞA'NIN 14 MAÇTA GOLÜ YOK

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 32 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 18 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

FENERBAHÇE'DE KRUSE VE RAMİ YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Max Kruse ile Adil Rami, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Her iki futbolcu da son yapılan antrenmanda takımdan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürmüştü.

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıkıyor... Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mame Thiam ve David Pavelka, sarı-lacivertli takıma karşı forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Ricardo Quaresma da sarı kart cezası, Veysel Sarı ise PFDK'dan aldığı 3 maç ceza nedeniyle Fenerbahçe deplasmanın yer almayacak.