Fenerbahçe kamera mağduru!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken kritik maçtaki hakem kararları çok tartışılmıştı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'in penaltılarını vermediği yönünde itirazlarda bulunurken çok tartışılan Tolga Ciğerci'nin pozisyonu için ise bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; karşılaşmanın 76. dakikasında Tolga Ciğerci'nin ortasında top Miguel Lopes'e temas ederken Fenerbahçe penaltı beklemişti. Hakem Arda Kardeşler ve VAR ekibi, pozisyona "devam" derken Kayseri Kadir Has Stadı'ndaki kamera açılarının bu kararda etkili olduğu kaydedildi. Kamera düzeninin yetersiz olması, pozisyonun sağlıklı incelenmesi konusunda büyük handikap yaratırken akıllara da yine 10. haftadaki Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı geldi.

BİTİGEN PENALTI VERMİŞTİ

Mücadelenin 17. dakikasında Şener Özbayraklı'nın ortasında Melnjak'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Abdülkadir Bitigen beyaz noktayı gösterdi. Çaykur Rizespor cephesi, kolun kapalı olduğuna dair yoğun itirazlarda bulunsa da karar değişmedi. Fenerbahçe cephesi, aynı pozisyonda kendilerine penaltı verilmediğini savunurken kamera sistemindeki yetersizliğin kurbanı oldukları görüşündeler.