Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi için yeniden ihale yapılacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Bu kapsamda düzenlenecek ihale için geçici teminat bedeli 120 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 150 bin lira ve son teklif verme tarihi 29 Mayıs olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile yapılacak, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek açık artırmayla sonuçlandırılacak.

REKLAM Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi kapsamında 2021'de yapılan ihale, Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti. Limanın özelleştirilmesi için 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti. Öte yandan, ÖİB'in Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer ilanına göre, Aydın'da 4, İstanbul ve Şanlıurfa'da ikişer, Antalya ve Nevşehir'de birer olmak üzere 5 ildeki 10 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek. Aydın, Antalya ve Nevşehir'deki taşınmazlar için son teklif verme tarihi 7 Mayıs, Şanlıurfa'daki taşınmazlar için 8 Mayıs, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki taşınmaz için 9 Mayıs ve Esenyurt ilçesindeki taşınmaz için 14 Mayıs olarak belirlendi.